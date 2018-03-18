Москва, 18 марта, 2018, 22:28 — ИА Регнум. В избирательном штабе Владимира Путина считают, что на высокую явку избирателей на выборах президента России повлияла в том числе антироссийская кампания, организованная Великобритании, передаёт телеканал RT.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Мы готовились к тому, что явка будет чуть более 50%. Сейчас цифра выше, чем мы ожидали, на 8—9%. За это надо сказать спасибо Великобритании», — сказал пресс-секретарь штаба Путина.

Он отметил, что в Великобритании в очередной раз они не просчитали российский менталитет, «потому что всякий раз, когда Россию огульно, бездоказательно в чём-либо обвиняют, когда нам начинают угрожать санкциями, всё, что делает русский народ, — это объединяется вокруг центра силы».

Как передавало ИА REGNUM, в России 18 марта проходят выборы главы государства. По данным Центризбиркома, явка избирателей по состоянию на 18:00 мск составила 59,93%.