Тверь, 18 марта, 2018, 22:19 — ИА Регнум. 78,76% жителей Тверской области проголосовали за Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на первые данные избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Настроение у избирателей отличное

Результаты остальных кандидатов распределились следующим образом: за Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») проголосовали 0,48%, за Павла Грудинина (КПРФ) — 9,72%, за Владимира Жириновского (ЛДПР) — 8,45%, за Ксению Собчак («Гражданская инициатива») — 0,69%, за Максима Сурайкина («Коммунисты России») — 0,66%, Бориса Титова («Партия Роста») — 0,29% и Григория Явлинского («Яблоко») — 0,42%.

Такие результаты получены в регионе после обработки 5 тыс. 813 бюллетеней, из них действительными признаны 3 тыс. 756 штук.

Напомним, сегодня в регионе, как и по всей России, состоялись выборы президента РФ. На 20:00 явка в регионе составила 56,45%.