Санкт-Петербург, 19 марта, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Вечером 18 марта, уже после закрытия избирательных участков на выборах президента России, на Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга состоялся концерт-митинг «Россия. Севастополь. Крым».

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Россия. Севастополь. Крым» в Петербурге

Он был посвящен четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, произошедшей по результатам исторического референдума в марте 2014 года.

Основными участниками акции стали представители молодежных и волонтерских движений.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, людей было достаточно много, они были в хорошем настроении, несмотря на морозную и ветреную погоду, все были настроены дружелюбно и позитивно.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на митинге-концерте

Участников акции приветствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, представители общественных организаций, профсоюзов, политических партий и жители города.

«Мы сегодня отмечаем замечательный праздник. В этот день четыре года назад Крым вновь вернулся к родным берегам и стал неотъемлемой частью нашей Родины», — сказал Георгий Полтавченко. Губернатор поблагодарил петербуржцев за активное участие в голосовании на выборах президента России.

Дарья Драй ИА REGNUM Танец

«Сегодня все мы избрали президента России. Большинство жителей нашего города пришли на избирательные участки и высказали свою волю. Тем самым мы в очередной раз подтвердили, что петербуржцы — люди с гражданской ответственностью и настоящей волей. Мы выбрали президента, с которым пойдем вперед, с которым связываем наше будущее, будущее нашей страны», — заявил Георгий Полтавченко.

В свою очередь глава петербургского парламента напомнил, что «сегодня мы празднуем четвертую годовщину великого события — возвращения Крыма и Севастополя в состав России». «Крымская земля, Город-герой Севастополь дороги сердцу каждого россиянина», — сказал Вячеслав Макаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции «Севастополь. Крым. Россия»

Спикер подчеркнул, что 18 марта впервые жители Крыма и Севастополя вместе со всеми гражданами РФ участвовали в выборах президента РФ. По результатам выборов страну вновь возглавит Владимир Путин.

«Избирая сегодня такого лидера, мы вместе сделали свой выбор в пользу величия России, ее единства и силы. Поздравляю вас с этим историческим днем!» — заявил Вячеслав Макаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный фейерверк

Во время митинга несколько раз включалась прямая трансляция из Центризбиркома, где как раз подводились первые предварительные итоги выборов, становилась ясна безусловная победа на них Владимира Путина.

На концерте выступили известные российские исполнители — народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, певицы Ирина Дубцова, Бьянка и другие.