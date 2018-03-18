Горно-Алтайск, 18 марта, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Жители Республики Алтай по предварительным данным, отдали Владимиру Путину 69,28% голосов. Это немного больше, чем в 2013 году (63,60%).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента-2018

Его ближайший конкурент — Павел Грудинин получил 21,38%. Владимиру Жириновскому отдали предпочтение 5,69% жителей республики.

Активнее всего голосовали жители Усть-Канского района (71,04%). Явка свыше 60% отмечена в Усть-Коксинском (65,2%), Онгудайском (63,12%), Чойском (62,31%), Кош-Агачском (61,05%) и Шебалинском (60,24%) районах. В городе Горно-Алтайске явка на 18:00 составила 56,97%. Наименьший процент явки — в Турочакском (51,34%) и Улаганском районах (54,05%).Всего в Республике Алтай работали 242 избирательных участка.

Напомним, явка на выборах президента РФ в Республике Алтай на 18:00 местного времени составила более 59%. Это чуть больше, чем в 2012 году на это же время (54.03%).