Экзитполы: в Петербурге за Путина проголосовали не менее 67% избирателей
Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Действующий глава государства Владимир Путин набрал на выборах президента в Петербурге минимум 67,5% голосов. О таких данных экзитполов сообщила научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
При этом почти треть респондентов отказались отвечать на вопросы социологов на выходе с избирательных участков. Из 31 тыс. опрошенных лишь около 20 тыс. согласились сообщить, за кого отдали свой голос.
«У нас никогда не было такого количества отказывающихся отвечать о выборе», — подчеркнула Протасенко.
В связи с этим она не может гарантировать какую-то точность прогноза, отмечая, что пришлось сделать «вилку» для таких «молчунов».
В итоге, по словам Протасенко, результат Владимира Путина может достигать 70% или даже 75%. Следом за ним идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 8,9% или выше. На третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получающий минимум 4,4%.
За ним оказалась кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, которая получает 4% или больше. По словам Протасенко, за нее голосовали в основном граждане в возрасте от 30 до 39 лет, причем чаще мужчины. На пятом месте идет кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, набрав около 3,5% голосов. По словам Протасенко, и довыборные опросы всегда свидетельствовали, что Собчак несколько опережала Явлинского.
Далее кандидаты расположились следующим образом: Борис Титов (1,7%), Сергей Бабурин (1%), Максим Сурайкин (0,6%). Еще около 1% респондентов признались, что испортили или унесли с участков бюллетень. Опросами были охвачены 81 участок в 14 районах города.
По словам Протасенко, выборы в разных странах в последние два года, особенно в США и Чехии, продемонстрировали, что люди становятся все менее честны с социологами, поэтому прогнозы все чаще ошибаются, побеждают вовсе не те кандидаты, которым прочили победу, особенно если рейтинги у конкурентов примерно равны.
«Еще на прошлых выборах лет 6 назад мы обратили внимание, что избиратели стали не очень откровенны. <…> Растет количество респондентов, которые либо отказываются говорить, либо говорят неправду. Например, на прошлых президентских выборах часть интеллигенции говорили, что будут голосовать за Михаила Прохорова и не будут голосовать за Путина, а на самом деле голосовали за него и не признавались в этом. С другой стороны, пенсионеры говорили, что будут голосовать за Путина, а голосовали за Зюганова. Конечно, социологи должны искать новые методы, учиться понимать, какие будут сдвиги, применяя различные методы, математику и так далее, но из-за такой неправды в ответах прогноз сделать очень сложно», — добавила Протасенко.
Как напоминает ИА REGNUM, на прошлых президентских выборах в марте 2012 года за Владимира Путина проголосовали 1 млн 403 тыс. 753 гражданина, что составило 58,77%. Далее голоса распределились следующим образом: Михаил Прохоров — 370 799 голосов (15,52%), Геннадий Зюганов — 311 937 голосов (13,06%), Сергей Миронов — 157 768 голосов (6,61%) и Владимир Жириновский — 110 979 голосов (4,65%).