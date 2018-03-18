Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Действующий глава государства Владимир Путин набрал на выборах президента в Петербурге минимум 67,5% голосов. О таких данных экзитполов сообщила научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательная урна

При этом почти треть респондентов отказались отвечать на вопросы социологов на выходе с избирательных участков. Из 31 тыс. опрошенных лишь около 20 тыс. согласились сообщить, за кого отдали свой голос.

«У нас никогда не было такого количества отказывающихся отвечать о выборе», — подчеркнула Протасенко.

В связи с этим она не может гарантировать какую-то точность прогноза, отмечая, что пришлось сделать «вилку» для таких «молчунов».

В итоге, по словам Протасенко, результат Владимира Путина может достигать 70% или даже 75%. Следом за ним идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 8,9% или выше. На третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получающий минимум 4,4%.

За ним оказалась кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, которая получает 4% или больше. По словам Протасенко, за нее голосовали в основном граждане в возрасте от 30 до 39 лет, причем чаще мужчины. На пятом месте идет кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, набрав около 3,5% голосов. По словам Протасенко, и довыборные опросы всегда свидетельствовали, что Собчак несколько опережала Явлинского.

Далее кандидаты расположились следующим образом: Борис Титов (1,7%), Сергей Бабурин (1%), Максим Сурайкин (0,6%). Еще около 1% респондентов признались, что испортили или унесли с участков бюллетень. Опросами были охвачены 81 участок в 14 районах города.

По словам Протасенко, выборы в разных странах в последние два года, особенно в США и Чехии, продемонстрировали, что люди становятся все менее честны с социологами, поэтому прогнозы все чаще ошибаются, побеждают вовсе не те кандидаты, которым прочили победу, особенно если рейтинги у конкурентов примерно равны.

«Еще на прошлых выборах лет 6 назад мы обратили внимание, что избиратели стали не очень откровенны. <…> Растет количество респондентов, которые либо отказываются говорить, либо говорят неправду. Например, на прошлых президентских выборах часть интеллигенции говорили, что будут голосовать за Михаила Прохорова и не будут голосовать за Путина, а на самом деле голосовали за него и не признавались в этом. С другой стороны, пенсионеры говорили, что будут голосовать за Путина, а голосовали за Зюганова. Конечно, социологи должны искать новые методы, учиться понимать, какие будут сдвиги, применяя различные методы, математику и так далее, но из-за такой неправды в ответах прогноз сделать очень сложно», — добавила Протасенко.

Как напоминает ИА REGNUM, на прошлых президентских выборах в марте 2012 года за Владимира Путина проголосовали 1 млн 403 тыс. 753 гражданина, что составило 58,77%. Далее голоса распределились следующим образом: Михаил Прохоров — 370 799 голосов (15,52%), Геннадий Зюганов — 311 937 голосов (13,06%), Сергей Миронов — 157 768 голосов (6,61%) и Владимир Жириновский — 110 979 голосов (4,65%).