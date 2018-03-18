Иркутск, 18 марта, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Жители Иркутской области, по предварительным данным, отдали за Владимира Путина 73,10% голосов. Это значительно больше, чем в 2012 году (55,45%).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ-2018. КОИБ

По состоянию на 18:00 явка избирателей Прибайкалья составила 50,19%. Участие в выборах приняли почти 939 тысяч человек. Это один из худших результатов по Сибири. Чуть лучше, чем в области, проголосовали Забайкалье (52,38%) и Томская область (53,51%). В 2012 году на это же время явка в области составляла 48,89%.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта, а в сентябре 2018 года прибайкальцы будут выбирать депутатов местного законодательного собрания. По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 1865247 избирателей, что на 32 человека меньше, чем годом ранее.