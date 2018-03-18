Барнаул, 18 марта, 2018, 21:29 — ИА Регнум. В Алтайском крае подведены первые предварительные результаты голосования на выборах президента России 18 марта. После обработки почти 80% бюллетеней Владимир Путин набирает 64,71% голосов. Вторым идёт Павел Грудинин (23,63%). Жириновский (7,3%). Остальные кандидаты — менее 1%, — передаёт ИА «ПолитСибРу».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы в Алтайском крае

Самый высокий результат у Владимира Путина получен в двух районах Кулундинском районе (71,96%) и Заринском (71,63%). Павел Грудинин набрал больше всего в Романовском районе (свыше 35%). Итоговые результаты после обработки всех протоколов Алтайизбирком обнародует днём 19 марта.

Предварительные данные по итоговой явке в Алтайском крае — 65,94%, проголосовало 1 млн 434 тысячи человека. Это несколько меньше, чем на выборах 14 марта 2004 года. Тогда за Владимира Путина проголосовало более 67,5% избирателей Алтайского края (870385 человек из 1288700 принявших участие в голосовании). Вторым по популярности был тогда Николай Харитонов, получивший 18,59% голосов избирателей (239222 человек). Проголосовавших против всех оказалось 2,23% или 28725 человек.

На выборах, состоявшихся 2 марта 2008 года, подавляющее большинство голосов избирателей (60,35%) было отдано Дмитрию Медведеву (736578 избирателей из 1999177 человек, принявших участие в голосовании). Коммунисту Геннадию Зюганову досталось 23,28% голосов (284159 избирателей).

Президентские выборы 4 марта 2012 года состоялись на Алтае при явке 59,95%. Владимир Путин набрал тогда 57,35% голосов (за него проголосовали 674139 человек из 1175846 проголосовавших избирателей). Его ближайший соперник — Геннадий Зюганов — получил тогда 22,26% голосов (261665 человек).