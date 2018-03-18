Симферополь, 18 марта, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Выборы в Крыму прошли ожидаемо, поскольку для крымчан и севастопольцев не существует альтернативы Владимиру Путину. Они по-прежнему готовы делегировать ему право принимать ключевые решения в этот острый исторический период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, комментируя предварительные итоги исторического голосования для жителей полуострова.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Зная об этом, понимая, что иного варианта нет, тем не менее, крымчане показали высокую активность, явка превысила «миниморум» в 70%. Чувствуется, что в Крыму состоялось историческое голосование», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, результаты показывают, что крымчане готовы делегировать Владимиру Путину право принимать ключевые решения в этот острый исторический период.

«Тотальная поддержка Путина — это долг благодарности президенту от крымчан, и они его исполнили», — отметил Игорь Рябов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ЦИК, по состоянию на 18:00 на выборах президента РФ в Крым проголосовало 63,43% избирателей. В Севастополе участки посетили 64,62% граждан.

«Четыре года назад было принято историческое решение, которое дало возможность нам стать членами огромной страны — России. Можно сказать, сегодня завершается некий избирательный цикл: в 2014 году мы прошли выборы в Госсовет и муниципальные образования РК, в 2016 году голосовали по депутатскому корпусу Госдумы РФ и вот сейчас крымчане голосуют на первых для себя выборах президента РФ», — провёл днём символическую параллель глава ЦИК Крыма Михаил Малышев.

Также напомним, что 16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение с Россией.