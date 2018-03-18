Белгород, 18 марта, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Брянская, Белгородская, Орловская, Тамбовская, Липецкая область показали лучшие результаты по явке на выборы президента РФ 18 марта — по данным на 18:00, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Марина Каширская ИА REGNUM На избирательном участке в Воронежской области

Самую высокую явку показали жители Брянской области, где, по данным ЦИК, проголосовали 71,71%. В 2012 году на то же время явка составляла только 58,27%.

На втором месте — Белгородская область, где на избирательные участки к 18:00 пришли 65,52% жителей. Правда, в 2012 году явка была чуть выше — 66,85%.

На третьем месте — Орловская область, с результатом 65,24%. В 2012 году явка в 18:00 была зафиксирована на уровне 61,31%.

В Тамбовской области проголосовали 64,28% — против 59,66% в 2012 году. В Липецке явка на 18:00 сегодня составила ровно 64%, тогда как в 2012 году проголосовали 57,8 жителей региона. В Калужской области явка составила 62,5% (в 2012 году — 57,35%). Наконец, в тульской области сегодня до 18:00 успели проголосовать 61,23% избирателей, в 2012 году их число составило 57,67%.

В остальных регионах явка не дотянула до 60%, но превысила 50%. Так, в Рязанской области на выборы до 18:00 пришли 59,54%, в 2012 году — 58,12%. Во Владимирской проголосовали 59,49%: впрочем, этот показатель значительно выше явки в 2012 году, когда проголосовали 47,79%. В Ярославской области явка составила 58,98%, немного превысив показатель 2012 года (55,98%).

В Курской области проголосовали 57,54%, что лишь немного выше данных за 2012 год, когда на участки пришли 56,45%. В Московской области показатель явки составил 56,46%, в Воронежской области — 56,20%. В последнем случае явка оказалась ниже, чес шесть лет назад — тогда проголосовали 58,38%.

В Смоленской и Костромской области явка составила, соответственно, 55,91% и 55,99% (в 2012 — 53,21% и 56,33%). Ивановская область оказалась на третьем месте в ЦФО с конца, получив явку лишь 53,28% населения. А на предпоследнем месте — Москва с показателем в 52,78%. В Тверской области проголосовали 51,69% — немного превысив показатель 2012 года в 51,59%.

Отметим, что данные не окончательные, и еще будут меняться.

Явка в целом по России, отметим, по последним данным составила 59,9%.