Саранск, 18 марта, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Мордовия завершила выборы президента России. В республике закрылись 785 избирательных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Явка на 18 часов пока составляет 70,1%, окончательные показатели активности участия жителей республики в голосовании — на 20 часов — станут известны вместе с предварительными результатами выборов.

При этом уже на указанный час явка во многих районах республики превышает 80% — таких районов 14 из 25. Можно надеяться, что в итоге явка в республике вплотную подойдет к 80%.

Отметим, на выборах президента России в 2012 году явка на 18 часов составляла 77,44%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при максимальной явке в избирательном процессе примет участие 627 271 житель Мордовии.

В этот раз все участковые комиссии будут оснащены компьютерами для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Наличие QR-кода позволяет проверить контрольное соотношение, установленное законом. Технология машиночитаемого кодирования защищает от возможных ошибок и увеличивает скорость ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы».

63 участка Саранска, Рузаевки и Лямбирского района оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней — КОИБ-2017. Использование комплексов полностью исключает человеческий фактор из процедуры подсчета голосов.

Напомним, избиратели Мордовии традиционно демонстрируют одну из самых высоких в стране степень интереса к выборам различных уровней, которые проходят в республике. Так, на выборах главы региона в сентябре 2017 года явка составила 81,96%. На выборах депутатов Государственной думы в 2016 году на избирательные участки пришли 83% жителей, имеющих право отдать свой голос.

В выборах президента России в 2012 году приняли участие 89,58% от общего числа избирателей.