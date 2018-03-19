Выборы президента России: как голосовали в регионах за Путина и других
|Субъект РФ
|Явка-2012
|Явка-2018
|В. Путин
|С. Бабурин
|П. Грудинин
|В. Жириновский
|К. Собчак
|М. Сурайкин
|Б. Титов
|Г. Явлинский
|Республика Адыгея (Адыгея)
|67,89%
|74,31%
|81,17%
|0,47%
|11,48%
|3,57%
|0,82%
|0,53%
|0,43%
|0,48%
|Республика Алтай
|67,27%
|65,40%
|70,62%
|0,43%
|20,66%
|5,22%
|0,90%
|0,42%
|0,33%
|0,47%
|Республика Башкортостан
|76,31%
|75,4%
|77,65%
|0,69%
|12,09%
|5,02%
|1,26%
|0,89%
|0,7%
|0,89%
|Республика Бурятия
|66,09%
|75,20%
|73,72%
|0,38%
|14,74%
|6,41%
|1,68%
|0,54%
|0,40%
|0,80%
|Республика Дагестан
|91,30%
|87,50%
|90,73%
|0,12%