Субъект РФЯвка-2012Явка-2018В. ПутинС. БабуринП. ГрудининВ. ЖириновскийК. СобчакМ. СурайкинБ. ТитовГ. Явлинский
Республика Адыгея (Адыгея)67,89%74,31%81,17%0,47%11,48%3,57%0,82%0,53%0,43%0,48%
Республика Алтай67,27%65,40%70,62%0,43%20,66%5,22%0,90%0,42%0,33%0,47%
Республика Башкортостан76,31%75,4%77,65%0,69%12,09%5,02%1,26%0,89%0,7%0,89%
Республика Бурятия66,09%75,20%73,72%0,38%14,74%6,41%1,68%0,54%0,40%0,80%
Республика Дагестан91,30%87,50%90,73%0,12%
7,28%