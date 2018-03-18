Ярославль, 18 марта, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В Ярославле на избирательный участок №172 проголосовать за кандидатуру президента России один из ярославцев пришёл в костюме медведя. Этот момент зафиксировали видеокамеры, установленные на участке.

Скриншот прямой трансляции из избирательного участка

Такой оригинальный способ естественно вызвал живой интерес и у членов избирательной комиссии, и у других избирателей.

Экзотический наряд избирателя не является нарушением, и после предъявления паспорта «медведю» было предоставлена возможность использовать своё избирательное право.

Это уже не первый подобный случай в день выборов в Ярославле. Ранее на один из избирательных участков заявился «супермен». Ему тоже дали право проголосовать.