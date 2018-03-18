Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 20:29 — ИА Регнум. В Петербурге ошибки при составлении списков избирателей на участках стали самой распространенной проблемой на президентских выборах 18 марта 2018 года. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Шамахов.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о подобных нарушениях. Петербуржцы приходили на участки, не обнаруживали себя в списках, так как им заявляли, будто они подали заявления для голосования в Ингушетии, Коми, Самарской области, Литве и даже Египте.

«Самой массовой является ситуация, когда избиратели приходят на избирательные участки и обнаруживают, что без их ведома их открепили для голосования в других субъектах РФ, иногда весьма далеких от Петербурга. Попытки выяснить причины подобных явлений с Горизбиркомом пока свидетельствуют о том, что это технические сбои. Ну, это не наша задача — в них разбираться. Конечно, это не очень здорово, возможно, учитывая, что модель работает первый год», — сказал Шамахов.

По его словам, наблюдатели помогали гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, и каждый в итоге смог проголосовать, если имел на это право.

О таких нарушениях сообщали и представители штабов кандидатов.

«Это действительно есть на многих участках. Ряд граждан нашли себя вычеркнутыми из списков — в Московском, Кировском, Центральном районе. У нас такие данные есть, написаны соответствующие заявления. Василеостровский район отличился автобусными развозками, обильными довольно, подвозка людей одними и теми же автобусами на разные участки. Эти выборы ничем не отличаются от выборов предыдущих, по крайней мере, в лучшую сторону», — сказал представитель штаба кандидата Павла Грудинина Александр Редько.

Штаб Владимира Жириновского выставил на выборах в Петербурге 625 наблюдателей и, ссылаясь на их информацию, согласился с сообщениями о «каруселях».

"Соглашусь, что были зафиксированы нарушения в виде подвоза людей пожилого возраста в Василеостровском и Приморском районах, одни и те же бабушки были замечены на разных УИКах. Делаю вывод, что каждый район решил выслужиться, кто покажет круче результат. Не понимаю необходимость этого подвоза, неужели там не будет (нужного) процента?» — заметила представитель штаба кандидата от ЛДПР Екатерина Лебедева.

Она также добавила, что порой в участковых комиссиях не хватало 1 тыс. бюллетеней, так как не были учтены новые участки с новыми домами, и людей приходилось вносить в дополнительные списки.

Владимир Шамахов о подобных нарушениях не сообщил, заметив при этом, что, на его взгляд, в СМИ распространяются некие «субъективные» заявления о предполагаемых нарушениях.

Заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова тоже не смогла конкретизировать, какие именно обращения и жалобы получил ГИК в течение дня.

«Всего обращений и заявлений в ГИК на 15 часов было 38. Состоялось заседание только что в Горизбиркоме, жалобы всего две. Жалоб, которые отменяют результаты голосования, нет», — ответила она корреспонденту ИА REGNUM на вопрос о предполагаемых «каруселях».

"У нас день голосования завершается в спокойной обстановке, экстраординарных происшествий не произошло, было много желающих проголосовать, даже были очереди в середине дня», — подытожил глава Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Панкевич.