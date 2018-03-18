Женева, Швейцария, 18 марта, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Бывший глава испанского региона Каталония Карлес Пучдемон предложил выход из затяжного противостояния Барселоны и Мадрида, 18 марта передает агентство Associated Press.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон-и-Казамажо

В ходе своего выступления в Женеве Пучдемон заявил, что независимость для Каталонии — «не единственный вариант».

«Есть и другие варианты. Пожалуй, из них швейцарская модель, является самой эффективной и привлекательной», — пояснил Пучдемон.

Швейцария является конфедерацией — каждый кантон альпийской страны является, по сути, «государством в государстве», с максимальной степень самоуправления. При этом Швейцария не перестает быть единой страной.

Напомним, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон бежал за границу из-за репрессий, которые Мадрид развернул против каталонских «сепаратистов» — политиков и чиновников, объявивших и поддержавших независимость региона от Испании в октябре 2017 года.

Избранный в декабре 2017 года новый парламент Каталонии, в котором большинство опять заняли «сепаратисты», уже предлагал Пучдемону баллотироваться на пост главы региона. Пучдемон отказался в пользу Хорди Санчеса — еще одного борца за независимость, который находится в испанской тюрьме.