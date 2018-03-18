Калининград, 18 марта, 2018, 20:16 — ИА Регнум. К 18:00 явка в Калининградской области на президентских выборах перевалила за 50%. Как сообщает облизбирком, явка по области составила 55,29%. Для сравнения, на выборах президента в 2012 году на этот час проголосовало 52,78%.

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Лидеры по явке Гусевский район — 65%, Зеленоградский район — 65% и Янтарным городской округ — 63%).

В Калининграде, где проживает половина жителей региона, средняя явка также перешла отметку в 50%: в Ленинградском районе — 52,48%, Московском — 52,91%, Центральном — 50,62%.