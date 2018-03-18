Саратов, 18 марта, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В Саратовской области завершились выборы президента. Закрылись все избирательные участки, а их в регионе — 1891. Явка по сравнению с президентскими выборами 2012 года выросла незначительно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Будка для голосования

Согласно данным портала «ГАС Выборы» на 20:02, на 18:00 явка в регионе составила 57,21%. Это на 1% выше, чем было на выборах шестилетней давности: в 2012 году на 18:00 свой гражданский долг исполнили 56,21% избирателей.

За два часа до закрытия участков по уровню явки в Саратовской области лидировали Ровенский район (81,08%) и Базарно-Карабулакский район (80,91%). Аутсайдеры — районы Саратова: в Волжском районе явка составила 44,82%, в Заводском — 46,21%, Ленинском — 47,08%.

Отметим, что после выборов жители Саратова могли принять участие в митинге в честь четвертой годовщины возращения Крыма в состав России. По официальным данным, на праздник пришли 5 тыс. горожан.