Ставрополь, 18 марта, 2018, 20:01 — ИА Регнум. 61,89% жителей Ставропольского края проголосовали на выборах президента РФ по данным на 18:00, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии. На выборах 2012 года на это время показатель явки был значительно ниже — 47,47%.

Марина Каширская ИА REGNUM Избирательные участки закрылись — начат подсчет голосов

Высокую активность избирателей утром 18 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отмечала и вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, проголосовавшая в Ставрополе.

В 20:00 все избирательные участки в крае закрылись, начался подсчет голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта проходят выборы президента РФ. В Ставропольском крае в списки избирателей включены 1 млн 943 тыс. 263 жителя. Эти выборы, как заявил ранее журналистам глава краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов, самые технологичные: 63 участка в крае оснащены КОИБами, на 70% участков установлены камеры видеонаблюдения, трансляция будет вестись на сайт ЦИКа. Кроме того, использование QR-кодов позволит и исключить ошибки при подсчёте голосов избирателей.