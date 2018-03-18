Красноярск, 18 марта, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 18 марта, прошёл фестиваль «Крымская весна», посвящённый годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, сразу на двух площадках города состоялись праздничные концерты с участием известных краевых и столичных артистов.

Александр Паниотов, krskstate.ru Красноярцы празднуют годовщину воссоединения Крыма с Россией (2017 год)

Например, на площади Мира возле Большого концертного зала выступил народный артист Российской Федерации Олег Газманов. Кроме того, красноярцев со сцены поздравил врио губернатора Александр Усс.

«Дорогие красноярцы! Дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем особенный день — день возвращения Крыма и нашего легендарного города-героя Севастополя в родную гавань, в Россию. И сегодня — день выборов президента, который во многом вместе с нами будет определять будущее страны», — сказал Александр Усс.

Фестиваль «Крымская весна» — ставшая уже традиционной акция поддержки воссоединения полуострова Крым с Россией. С 2014 года митинги и концерты, посвящённые этому событию, ежегодно собирают в столице региона тысячи жителей города и края.

Напомним, решение о воссоединении с Россией жители Крыма приняли 16 марта 2014 года на референдуме. 17 марта Верховный Совет Крыма провозгласил полуостров независимым суверенным государством, в котором Севастополь имеет особый статус. 18 марта был заключён межгосударственный договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, торжественные мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией проходят сегодня, 18 марта, по всей стране. Подробности — в сюжете ИА REGNUM «Воссоединение Крыма с Россией».