Калуга, 18 марта, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 18 марта, в 16:16 в районе дома 38 по улице Железняки в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, маршрутка с 8 пассажирами столкнулась с легковым автомобилем «Опель».

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Место ДТП с «маршруткой» в Калуге.

В результате ДТП серьезные ранения получили три человека: пассажир легкового автомобиля и два пассажира маршрутного автобуса. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, заторов на дороге нет. Проводится проверка.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области произошло ДТП с участием цементовоза и пассажирским микроавтобусом, пострадали три человека.

На 20 км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань, водитель грузовика «Ман», двигаясь со стороны Тулы в сторону Калуги, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «ГАЗель».В результате происшествия пострадали водитель и двое пассажиров «ГАЗели». С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу.