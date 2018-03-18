Калуга, 18 марта, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Порядка 33 тыс. родителей из Калужской области сегодня, 18 марта, в день выборов президента РФ приняли участие в акции «В будущее вместе со школой!» Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки региона, акция направлена на информирование родителей учеников о жизни школы.

Фото министерства образования и науки Калужской области. Участник акции «В будущее вместе со школой!»

Участники познакомились с работой кружков, приняли участие в концертах, спортивных соревнованиях и других школьных мероприятиях. Родители выпускников могли оценить, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка экзаменуемых в аудиториях, как выглядят рабочие места экзаменаторов, а на примере ЕГЭ-2017 года по русскому языку могли проверить свои знания.

Родители будущих первоклассников, в свою очередь, узнали, как подготовить ребенка к школе, приняли участие в интерактивных экскурсиях, а также в интеллектуальных и творческих играх со своими детьми.

Напомним, акция «В будущее вместе со школой!» проводится в России второй год. Её организаторами традиционно выступили Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, а также региональное министерство образования и науки.