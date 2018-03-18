Чебоксары, 18 марта, 2018, 19:41 — ИА Регнум. В Чувашии на выборах президента России голосуют активнее, чем в 2012 году. Явка достигла 70,55%, что на 4,3% выше, чем было на прошлых президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru На избирательном участке в Батыревском районе Чувашии

По предварительным данным, на 18:00 явка в республике составила 70,55%. На выборах в 2012 года в Чувашии за два часа до закрытия участков проголосовали 66,28% избирателей. В 2008 году по состоянию на 17:00 явка составляла 60,26%, на 19:00 — 67,85%. В 2004 году на президентских выборах проголосовали 66,67%, в 2000 году — 70,81%.

Cap.ru Данные ЦИК Чувашии

Лидерство удерживает Вурнарский район с явкой 93,35%. За ним следуют Яльчикский район (92,98%) и Красноармейский район (91,32%). Более 90% избирателей в Чувашии также проголосовали в Янтиковском, Шемуршинском (90,94%), Аликовском (90,22%) и Алатырском (90,19%) районах.

Хуже всего активность избирателей в Чебоксарах и Новочебоксарске, где явка составила на 18:00 часов 60−61%.