Симферополь, 18 марта, 2018, 19:40 — ИА Регнум. По данным официального сайта Центральной избирательной комиссии РФ, явка на выборах президента в Крыму за два часа до закрытия участков достигла отметки — 63%, а в Севастополе — 64,5, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование

В частности, по словам заместителя председателя избиркома РК Инны Гузеевой, явка на 18:00 по Крыму составляет — 63, 86%.

Также отметим, что к 18:00 в выборах президента приняли участие рекордное количество военнослужащих Черноморского флота РФ — 99,8%.

По словам заместителя командующего ЧФ, контр-адмирала Юрия Ореховского, сейчас завершает голосование личный состав, который находился в суточных нарядах и караулах.

«Выборы на ЧФ проходят организованно, как и во всех вооруженных силах РФ. Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал флота голосуют на обычных избирательных участках», — отметил он.

Напомним, по сравнению с выборами в Госдуму РФ и выборами губернаторов в прошлые годы специалисты отмечают рост активности избирателей Крыма и Севастополя почти в полтора-два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение с Россией.