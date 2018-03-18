Воронеж, 18 марта, 2018, 19:31 — ИА Регнум. 56,20% избирателей Воронежской области проголосовали на выборах президента РФ к 18:00 18 марта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии. На президентских выборах 2012 года явка в регионе к этому времени составляла 58,38%. 100-процентная явка в регионе зафиксирована на трех избирательных участках: в аэропорту Воронежа, где проголосовали 20 человек, а также в одной из больниц в Лисках и доме престарелых. Данные по районам пока не опубликованы.

Марина Каширская ИА REGNUM Вот так выглядели улицы Воронежа из окна одной из участковых избирательных комиссий

Отметим, что в первой половине дня в Воронеже на двух избирательных участках КОИБы заменили на прозрачные урны — комплексы не приняли бюллетени. Почему это произошло, сейчас выясняется.

Между тем, на явку в областном центре повлиять могла погода: накануне, 17 января, в Воронеже весь день шел сильный снег. Там, где дороги расчистить успели, их вновь замело, а там, где коммунальщики побывать не успели — сугробы стали еще больше. Кроме того, ударили морозы: днем в Воронеже градусник термометра показывал — 9 градусов.

Именно на плохо очищенные дороги, по данным избиркома, жалуются и сами избиратели. Тем временем мэрия отчиталась: в ночь на 18 марта дороги чистили 229 единиц коммунальной техники. За ночь специализированные машины израсходовали 837 тонн песко-соляной смеси и вывезли 4863 кубометра снега.

Отметим, что в 20:00 все избирательные участки закроются, начнется подсчет голосов.