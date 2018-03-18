Екатеринбург, 18 марта, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Повышенная явка в Свердловской и Челябинской областях связана с целым комплексом факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог Алексей Швайгерт.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы президента пришли люди всех возрастов

«Не буду здесь оригинален, но на самом деле — это комплекс факторов. Очевидно, что как в слоёном пироге их было несколько. В первую очередь были «вычищены» раздутые с 90-х годов избирательные списки, в которых долгое время сохранялись «мёртвые души» или люди, которые давно сменили место жительства», — сообщил политолог.

Вторым фактором, по его мнению, стала общая информационная кампания.

«Мы например, опрашивая фокус-группы наблюдали повышенный интерес к теледебатам. Также людей привлекал призыв «прийти на выборы», который звучал из всех утюгов. На возбуждение интереса у избирателя к выборам работали почти все и кандидаты и масс-медиа», — считает Алексей Швайгерт.

Он убеждён, что в целом удалось создать накануне выборов дискурс о будущем страны и повестку, которая вызвала интерес у избирателя.

«Третий фактор — это усилия регионов. Те из них, которые на местном уровне усилили федеральный сигнал, прикручивали к нему свои усилия, те добились результатов», — сообщил Алексей Швайгерт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18:00 по местному времени (16:00 по мск) в Свердловской области явка на выборы президента в 2018 году на 5% выше чем в марте 2012 года. Она составила 56,50% тогда как на прошлых выборах президента России — 51,56%. Такая же разница и в Челябинской области. В 2018 году на 18:00 по местному времени (16:00 по мск) в регионе проголосовали 60,18% избирателей, а в 2012 году на это же время — 55,58% жителей Челябинской области, обладающих правом голоса.