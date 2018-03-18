На Урале политолог пояснил причины повышенной явки избирателей на выборы
Екатеринбург, 18 марта, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Повышенная явка в Свердловской и Челябинской областях связана с целым комплексом факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог Алексей Швайгерт.
«Не буду здесь оригинален, но на самом деле — это комплекс факторов. Очевидно, что как в слоёном пироге их было несколько. В первую очередь были «вычищены» раздутые с 90-х годов избирательные списки, в которых долгое время сохранялись «мёртвые души» или люди, которые давно сменили место жительства», — сообщил политолог.
Вторым фактором, по его мнению, стала общая информационная кампания.
«Мы например, опрашивая фокус-группы наблюдали повышенный интерес к теледебатам. Также людей привлекал призыв «прийти на выборы», который звучал из всех утюгов. На возбуждение интереса у избирателя к выборам работали почти все и кандидаты и масс-медиа», — считает Алексей Швайгерт.
Он убеждён, что в целом удалось создать накануне выборов дискурс о будущем страны и повестку, которая вызвала интерес у избирателя.
«Третий фактор — это усилия регионов. Те из них, которые на местном уровне усилили федеральный сигнал, прикручивали к нему свои усилия, те добились результатов», — сообщил Алексей Швайгерт.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18:00 по местному времени (16:00 по мск) в Свердловской области явка на выборы президента в 2018 году на 5% выше чем в марте 2012 года. Она составила 56,50% тогда как на прошлых выборах президента России — 51,56%. Такая же разница и в Челябинской области. В 2018 году на 18:00 по местному времени (16:00 по мск) в регионе проголосовали 60,18% избирателей, а в 2012 году на это же время — 55,58% жителей Челябинской области, обладающих правом голоса.