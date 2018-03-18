Ярославль, 18 марта, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Явка на выборах президента Российской Федерации в Ярославской области на 18:00 составила 58,93%. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Свободная урна. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Нынешний показатель явки на 3% выше, чем на выборах 2012 года, когда к 6 часам вечера на избирательные участки пришло 55,98% имеющих право голосовать.

Как отмечают эксперты, активность избирателей в первой половине дня была вызвана во много мобилизационными мероприятиями. Учитывая динамику, итоговый результат по явке в регионе будет соответствовать уровню 2012 года.

Данные по территориальным избирательным комиссия на сайте Яроблизбиркома в настоящий момент пока не опубликованы.