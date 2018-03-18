Москва, 18 марта, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в связи с возможной публикацией данных exit poll на Сахалине напомнила о противозаконности подобных действий. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

Ранее стало известно, что информационное агентство «Сахалин и Курилы» показало в одном из своих видеосюжетов данные exit poll. Ролик был опубликован в сегодня, 18 марта, уже после закрытия избирательных участков на Сахалине.

При этом информация о данном нарушении в областную избирательную комиссию не поступала, но специалисты все равно планируют найти это видео.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина в свою очередь заявила, что за данное нарушение может грозить административная ответственность.

В Роскомнадзоре напомнили, что все разъяснения, касающиеся публикации данных exit poll, были даны заранее и опубликованы на сайте ведомства.

Напомним, согласно действующему законодательству, в течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в течение самого этого дня запрещается обнародование результатов любых опросов общественного мнения, пронозов результатов выборов, а также иных исследований, связанаызз с выборами главы государства.