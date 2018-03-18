Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Явка на президентских выборах на 18:00 мск в Санкт-Петербурге составила 55,47%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила журналистам заместитель председателя городской избирательной комиссии Алла Егорова.

Дарья Драй ИА REGNUM На выборах в Петербурге

Она отметила, что этот показатель несколько выше, чем в аналогичное время в день выборов 2012 года (тогда он составлял 50,19%) и значительно выше, чем на парламентских выборах в 2016 году (25,61%).

В абсолютных цифрах явка к шести часам вечера составила 1 млн 975 тыс. 133 человека. Егорова призвала всех петербуржцев, кто еще не успел проголосовать, сделать это до 20:00.

Егорова также отметила, что избирательная комиссия рассмотрела две жалобы, но жалоб, предусматривающих пересмотр итогов голосования, не подавалось.

Количество зарегистрированных на 1 января 2018 года избирателей в Петербурге составляет 3 млн 519 тыс. 424 человека. Около 395 тыс. человек написали заявления о голосовании по месту фактического пребывания.