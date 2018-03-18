Улан-Удэ, 18 марта, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл предварительные итоги хода голосования на выборах президента РФ в республике. По его словам, явка составила более 74%. Он поблагодарил жителей Бурятии за активное участие в выборах, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Egov-buryatia.ru Алексей Цыденов

«Даже в смелых прогнозах мы не ожидали такую явку. Все встали как один. Это сильно… Я благодарен всем жителям», — заявил глава Бурятии.

Он добавил:

«Всем огромное спасибо. Мы заложили основу для нашего будущего, и такая явка дает основания полагать, что будущее будет лучше, чем мы могли рассчитывать».

Цыденов подчеркнул, что он был на связи со всеми районами республики:

«На всех избирательных участках присутствовало ощущение праздника, люди шли с хорошим настроением, люди чувствовали то, что мы закладываем основу для будущего всей страны».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в России сегодня, 18 марта, проходят выборы президента. Сибирский федеральный округ голосование уже завершил.

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Что касается Бурятии, явка на 18:00 здесь составляла 67,49% (в 2012 году к этому времени — 58,21%). На выборах президента в 2012 году итоговая явка в Бурятии составила 66,09%.