Чебоксары, 18 марта, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии 93-летний ветеран Василий Маркиданов пришёл на выборах со своей семьёй, состоящей из четырёх поколений. Аксакал пояснил, что долг каждого жителя России — проголосовать за будущего президента страны, сообщили ИА REGNUM в администрации района.

Cap.ru Василий Маркиданов с супругой

В день голосования аксакал одной из деревень Батыревского района на избирательный участок пришёл со своей семьей: супругой, дочерью, внуками и правнучкой. Ветеран войны подчеркивает, что свой гражданский долг — голосовать за будущего президента страны, за будущее многонационального и многоконфессионального государства — долг каждого жителя России.

«Мы, четыре поколения, — мои дети, внуки и правнучка — голосуем за будущее нашей страны», — отметил Василий Маркиданов.

Cap.ru Василий Маркиданов с супругой

Несмотря на преклонный возраст, супруги зашли и в сельскую библиотеку, поинтересовались новинками изданий и взяли на дом почитать.

На избирательном участке также проголосовали внучка ветерана и правнучка, которой в марте исполнилось 18 лет — как впервые голосующей, ей вручили памятный подарок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, по предварительным данным ЦИК республики, на 15:00 явка составила 59,44%. Напомним, на выборах президента в 2012 году явка на 15:00 в Чувашии составляла 53,75%, в 2008 году на 14:00 часов — 46,55%, на 17:00 часов — 60,26%