«Шанс улучшить жизнь в стране»: петербуржцы о выборах президента
Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Основная причина участия в выборах — желание быть причастным к определению будущего страны. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM 18 марта один из молодых избирателей на участке на Васильевском острове.
Участие в выборах он принимает впервые — на момент проведения президентских выборов 2012 года ему ещё не исполнилось 18 лет, а парламентские выборы 2016 года он пропустил, поскольку счёл их «не очень важными».
По словам избирателя, самое большое впечатление на него произвёл избирательный бюллетень: «Все фамилии написаны в ряд — действующего президента, известных политиков, неизвестных. В этот момент как будто ничего ещё не понятно, и я сам сейчас смогу это решить».
Избиратель также обратил внимание на праздничную атмосферу дня голосования: «Тут возле школы, в которой наш участок, стоит сцена, идёт концерт. Рядом стоят люди, слушают. Музыку слышно во всех дворах, и все идут в эту сторону, на участок. И внутри очень много людей, я стоял в очереди минут десять».
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На избирательный участок на Таврической улице в Центральном районе Петербурга молодой мужчина пришел с маленьким ребенком.
«У каждого есть право проголосовать, поэтому воспользовались им, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Выборы проходят очень хорошо, всё слаженно работает, быстренько мы сегодня «откомиссовали», сравнивая с прошлым разом».
Пришедшая на тот же участок женщина средних лет рассказала, что всегда ходит на выборы.
«Считаю, что мы должны использовать свой шанс улучшить жизнь в стране, высказать свое мнение. Каждые выборы у меня проходят ровно, никогда не было никаких вопросов и замечаний», — поделилась она.
В сравнении с 2012 годом, можно говорить о росте гражданской сознательности, проявляющейся в желании избирателей участвовать в выборах, заявил ранее ИА REGNUM политолог Владимир Васильев.