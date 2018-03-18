Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Основная причина участия в выборах — желание быть причастным к определению будущего страны. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM 18 марта один из молодых избирателей на участке на Васильевском острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Опущенный бюллетень

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование в Петербурге

Участие в выборах он принимает впервые — на момент проведения президентских выборов 2012 года ему ещё не исполнилось 18 лет, а парламентские выборы 2016 года он пропустил, поскольку счёл их «не очень важными».

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование в Петербурге

По словам избирателя, самое большое впечатление на него произвёл избирательный бюллетень: «Все фамилии написаны в ряд — действующего президента, известных политиков, неизвестных. В этот момент как будто ничего ещё не понятно, и я сам сейчас смогу это решить».

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы президенты РФ

Избиратель также обратил внимание на праздничную атмосферу дня голосования: «Тут возле школы, в которой наш участок, стоит сцена, идёт концерт. Рядом стоят люди, слушают. Музыку слышно во всех дворах, и все идут в эту сторону, на участок. И внутри очень много людей, я стоял в очереди минут десять».

Дарья Драй ИА REGNUM Всей семьей на выборы

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На избирательный участок на Таврической улице в Центральном районе Петербурга молодой мужчина пришел с маленьким ребенком.

«У каждого есть право проголосовать, поэтому воспользовались им, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Выборы проходят очень хорошо, всё слаженно работает, быстренько мы сегодня «откомиссовали», сравнивая с прошлым разом».

Пришедшая на тот же участок женщина средних лет рассказала, что всегда ходит на выборы.

«Считаю, что мы должны использовать свой шанс улучшить жизнь в стране, высказать свое мнение. Каждые выборы у меня проходят ровно, никогда не было никаких вопросов и замечаний», — поделилась она.

Дарья Драй ИА REGNUM Ознакомление с кандидатами

В сравнении с 2012 годом, можно говорить о росте гражданской сознательности, проявляющейся в желании избирателей участвовать в выборах, заявил ранее ИА REGNUM политолог Владимир Васильев.