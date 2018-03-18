Симферополь, 18 марта, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Некоторые немногочисленные представители запрещённых крымско-татарских организаций пытались оказывать давление на своих соотечественников из-за их участия в выборах президента России. Об этом 18 марта в эфире одного из крымских телеканалов сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Марина Каширская ИА REGNUM В Крыму проходят выборы президента РФ — впервые

«Были попытки осколков запрещенной организации оказывать психологическое воздействие на крымско-татарское население. В местах компактного проживания они пытались устраивать видео‑ и фотофиксацию, но сами же крымские татары сигнализировали в правоохранительные органы», — отметил Бальбек.

Напомним, накануне выборов глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал уволить всех чиновников, призывавших к бойкоту выборов.

«Вчера в Белогорском районе мне говорили, что ряд должностных лиц занимаются подобной работой. Я сейчас проведу расследование, никто из них в органах власти работать не будет. Советую всем, кто не любит РФ, ехать в Джанкой, выходить на нейтральную полосу, мы им помашем рукой, и пусть они живут в той стране, которую любят», — подчеркнул глава РК, выразив уверенность в том, что крымские татары не будут поддаваться на провокационные призывы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев заявил, что крымские татары, как и другие народы полуострова, должны активно участвовать в судьбе своей страны, поэтому должны идти и голосовать на выборах.

«Крымские татары, как и другие народы, проживающие на полуострове, должны принимать самое активное участие во всех сферах жизни полуострова, особенно в выборах. Если позволим навязать нам своё мнение тем, кто находится за пределами Крыма, знайте, мы сами сломаем свою судьбу», — отметил Эмирали Аблаев.

Также отметим, что сегодня на полуострове было зафиксировано шесть телефонных звонков с ложными предупреждениями о минировании ряда избирательных участков, однако эти угрозы не подтвердились.