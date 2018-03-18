Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Достаточно высокая явка на президентских выборах 2018 года в Санкт-Петербурге связана, в первую очередь, с эффективностью избирательной кампании одного из кандидатов, а также с таким «субъективным» фактором, как хорошая погода в день голосования, полагает политолог Владимир Васильев. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Выборы в Петербурге

Васильев добавил, что «творчество на местах» может привести к некоторому увеличению показателей официальной явки в сравнении с реальной. Но, по его мнению, такое «творчество» окажет несущественное влияние на итоговые показатели, поскольку в условиях, когда реальная явка и так высокая, никакого смысла в таком «творчестве» нет.

Политолог также отметил схожесть с ситуацией президентских выборов 2012 года. Тогда итоговая явка в Петербурге оказалась выше ожидаемой, вполне возможно, что этот эффект повторится. В то же время, в сравнении с 2012 годом, можно говорить о некотором росте гражданской сознательности, проявляющейся в желании избирателей участвовать в выборах, считает эксперт.

Отличие президентских выборов 2018 года состоит в том, что объективные факторы, вроде уровня жизни, перестают быть существенными, на первый план выходят факторы психологические, полагает Васильев. Выбирая из предложенных кандидатов, избиратели хотят видеть в образе президента нечто необычное и позитивное, отметил эксперт.

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Напомним, явка на президентских выборах на 15:00 мск в Санкт-Петербурге составила 39,6% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Явка на 15:00 на президентских выборах 2012 года составляла 32,9%.

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