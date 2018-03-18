Вашингтон, 18 марта, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил о провокациях на выборах президента России на американской территории. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает РИА Новости.

U.S. Mission Geneva Анатолий Антонов

В США в 15:00 по московскому времени открылись избирательные участки, на которых граждане России смогут проголосовать на выборах президента РФ.

Напомним, российские граждане столкнулись с невозможностью принять участие в выборах президента России на территории Украины. Власти этой страны заявили, что заблокировали все российские дипломатические представительства на Украине, чтобы не дать возможность гражданам РФ принять участие в выборах главы государства.