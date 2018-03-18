Челябинск, 18 марта, 2018, 17:30 — ИА Регнум. В Челябинской области явка на выборы президента превышает уровень 2012 года. Об этом говорится на сайте ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

К 18:00 в регионе проголосовали 60.22% избирателей. Для сравнения, 4 марта 2012 года к этому часу проголосовали 55.58% граждан.

Напомним, сегодня, 18 марта, в России выбирают президента. За этот пост борются восемь кандидатов. Глава государства будет избран на шесть лет