Тбилиси, 18 марта, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Избирательные участки в ходе выборов президента Российской Федерации для граждан России, проживающих в Грузии, 18 марта на территории Грузии не открылись, сообщили ИА REGNUM в Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии.

azatutyun.am Избирательный участок в генеральном консульстве России в городе Гюмри

Причиной представитель дипломатического представительства назвал отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Россией.

По его же информации, граждане России, которые желают проголосовать на выборах президента, могут сделать это в посольстве России в Армении, в городе Ереване, в генеральном консульстве России в городе Гюмри, либо в посольстве России в Азербайджане, в городе Баку.

На вопрос, воспользовались ли проживающие в Грузии граждане РФ этой возможностью и приняли ли участие в выборах, представитель Секции интересов России ответил, что такой информации у него на данный момент нет.

Как известно, дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны по инициативе правительства Михаила Саакашвили в ответ на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую начала грузинская сторона.