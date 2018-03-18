Курган, 18 марта, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Пока Курганская область не может преодолеть барьер прежних выборов. Явка на выборах президента России 18 марта 2018 года на 18:00 часов по местному времени составила 57,02%. Тогда как на выборах в 2012 году явка на то же час была выше — 59,02%, сообщили прессе в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В столице Зауралья Кургане явка одна из низких в регионе — 51%. Выручает активность сельских избирателей. В Частоозерском районе явка на 18:00 часов составила 75,91%, в Мокроусовском — 66,42%, в Шадринском — 66%.

Однако директор курганского филиала РАНХиГС и член Общественной палаты Зауралья Валерий Яхонтов заявил журналистам на брифиге, что выборы в регионе проходят на высоком уровне организации.

«Когда я пришел на избирательный участок в первой половине дня, мне пришлось стоять в очереди. Это позволяет говорить о том, что интерес к выборам у жителей региона действительно высокий. Важно и то, что на участках есть видеонаблюдение и можно следить за ходом голосования», — передаёт мнение наблюдателя правительственное издание Курганской области «Новый мир».

В Курганской области явка на выборы президента России на 15:00 часов по местному времени составила 48,39%. На данный час проголосовало 340 297 человек. В 2012 году на это время проголосовало 48.88% зауральских избирателей.

Избирательные участки в Зауралье закроются в 20:00 часов по местному времени.