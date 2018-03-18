Орел, 18 марта, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Орловская область оказалась на втором месте среди регионов Центрального Черноземья по явке на выборы президента 18 марта. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии, явка в регионе на 15:00 составила 53,54%.

Марина Каширская ИА REGNUM На избирательном участке

Выше среди регионов ЦЧР — только Тамбовская область, где показатели явки уже подбираются к 60%.

В остальных же регионах Черноземья ситуация следующая: в Белгородской области проголосовали 53,54%, в Воронежской — 43,07%, в Курской — 47,35%, в Липецкой — 51,02%.

В 2012 году на 15:00 в Орловской области проголосовали 49,11% избирателей, в Тамбовской — 45,78%, в Белгородской — 53,27%, в Воронежской — 39,08%, в Курской — 43,62%, в Липецкой — 38,92%. Таким образом, все регионы показали увеличение интереса избирателей к выборам.