Чебоксары, 18 марта, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Чувашии на 15:00 явка составила 59,44%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики по состоянию на 17:10 часов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru На избирательном участке в Батыревском районе

Наибольшая явка отмечена в Вурнарском районе (82,47%). В группе лидеров также Батыревский район (80,69%), Яльчикский район (79,83%) и Янтиковский район (79,78%).

Аутсайдером является Калининский район Чебоксар, где проголосовали 49,46% избирателей. За ним идут Московский район Чебоксар (49,06%), Ленинский район Чебоксар (51,75%) и Новочебоксарск (51,85%).

Chuvash.izbirkom.ru Данные ЦИК Чувашии на 15:00

Напомним, на выборах президента в 2012 году явка на 15:00 в Чувашии составляла 53,75%, в 2008 году на 14:00 часов — 46,55%, на 17:00 часов — 60,26%.