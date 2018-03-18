Иркутск, 18 марта, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Голосование по выборам президента России состоялось на 1,9 тыс. избирательных участков Иркутской области. В настоящее время все они закрылись для подсчёта голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента России-2018

Явка по данным на 18:00 (мест.) составила 50,19%. Это один из худших результатов по Сибири. Чуть лучше, чем в области, проголосовали Забайкалье (52,38%) и Томская область (53,51%), — это аутсайдеры.

Лидерами по голосованию в Сибири на этот же час стали: Тува (83,36%), Кемеровская (74,86%), Бурятия (67,44%) и Алтайский край (60,86%).

Вместе с тем, информации о существенных нарушениях не поступало. Единственным громким инцидентом стала фейковая информация о о вбросе бюллетеней на выборах в Иркутске. Соответствующее видео было растиражировано руководителем команды наблюдателей блогера Алексея Навального Николаем Левшицем.

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Напомним, первые сведения о результатах голосования в Иркутской области станут доступны на сайте комиссии после 2 часов ночи 19 марта, когда закроются избирательные участки в Калининграде.

В сентябре 2018 года жителям Прибайкалья предстоит избрать депутатов законодательного собрания Иркутской области. По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 1 865 247 избирателей, что на 32 человека меньше, чем годом ранее.