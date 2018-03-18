Берн, 18 марта, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Власти Швейцарии сообщили об обнаружении тел двоих французских лыжников, похороненных под лавиной в Альпах, 18 марта передает агентство Associated Press.

ИА REGNUM Альпинизм

Согласно заявлению полиции кантона Вале, инцидент произошел в районе Валлон-д'Арби на юго-западе Швейцарии, недалеко от границы с Францией и Италией.

Двое погибших граждан Франции возрастом 20 и 25 лет обнаружены под шестиметровым слоем снега, вдали от горнолыжных трасс.

Напомним, в сезоне 2017 — 2018 года из-за погодных условий в Альпах происходит много сходов лавин, жертвами которых часто становятся горнолыжники — любители экстремальных спусков по целине.

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта во французских Альпах под лавиной были погребены четверо лыжников, один выжил, один пропал без вести.