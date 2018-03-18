Симферополь, 18 марта, 2018, 17:15 — ИА Регнум. К 15:00 18 марта Алушта показала наиболее высокую явку среди всех регионов крымской республики — 61,54% на президентских выборах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым впервые выбирает президента России

В частности, по данным Центральной избирательной комиссии РФ практически все регионы РК уже превысили 50-процентный порог по явке. Помимо Алушты (61,54%), высокую явку также продолжают показывать жители Раздольного (60,32%) и Судака (59,7%).

В свою очередь, Ялта до сих пор числится в условных аутсайдерах, набрав 47,8%.

По словам главы ЦИК РК Михаила Малышева, в Симферополе на 15:00 в Железнодорожном районе проголосовали 53,9% избирателей, в Киевском районе — 55,6%, а в Центральном — 51,7%. В Симферопольском районе явка составила 51,1%, в Советском районе — 55,3%, в Феодосии — 56,3%, в Черноморском районе — 55,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе на выборах президента России проголосовало уже 55,8% избирателей или более 187 тысяч избирателей.

«Балаклавский район — 56%, Гагаринский — 54,2%, Ленинский — 57,5%, Нахимовский — 56%», — отметил глава горизбиркома Александр Петухов, подчеркнув, что явка на нынешних выборах существенно превышает явку на выборах в Госдуму и губернатора города в 2016 и в 2017 годах.

Напомним, по сравнению с выборами в Госдуму РФ и выборами губернаторов в прошлые годы специалисты отмечают рост активности избирателей Крыма и Севастополя почти в полтора-два раза.