Псков, 18 марта, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 18 марта, состоялся митинг-концерт «Наша Родина — Россия!», посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма к Россией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службах администрации Псковской области и муниципалитета, на митинг-концерт пришло несколько сотен человек: жители и гости города, представители политических партий и общественных объединений, официальные лица.

Pskov.ru Псков отметил четвёртую годовщину воссоединения Крыма с Россией

На специально установленной сцене выступали творческие коллективы и духовой оркестр 234-го полка, рядом развернулась ярмарка местных товаропроизводителей и ремесленников. В центре Пскова звучали патриотические песни, были организованы интерактивные игры и конкурсы.

Вместе с псковичами в празднике принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников со своей семьёй. Он пообщался и сфотографировался с жителями города, и вместе с детьми присоединился к спортивной акции «Подтянись к движению».

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Напомним, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединению Крыма к России предшествовал референдум о статусе автономии: 95,5% пришедших на участки высказались за вхождение Республики в состав России.

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