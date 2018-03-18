Тамбов, 18 марта, 2018, 17:03 — ИА Регнум. На Тамбовщине проголосовали более половины избирателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации со ссылкой на данные регионального ЦИК.

ИА REGNUM Выборы

По состоянию на 15:00 явка избирателей на выборах президента России в Тамбовской области составила 53,62%. Всего проголосовало 450 635 избирателей.

Лидерами по уровню явки являются город Кирсанов (70%), Никифоровский район (69%) и Кирсановский район (64%).

Напомним, в 2012 году на выборах президента страны к 15:00 часам в Тамбовской области было зафиксировано 45,78% проголосовавших от общего числа избирателей.