Выборы «на селе» — общемирового значения: фоторепортаж из Горного Алтая
Горно-Алтайск, 18 марта, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай ровно в 20:00 по местному времени (16:00 мск) завершилось голосование на выборах президента РФ. В регионе работали 242 избирательных участка, на одном из них практически перед закрытием побывал корреспондент ИА REGNUM.
Вечером ажиотажа на избирательном участке №46, расположенном в крупном российском селе Майма, уже не наблюдалось.
Однако члены УИК утверждают, что днём картина была иная.
«Избирателей было много, приходили голосовать целыми семьями. Настроение преобладало хорошее, соответствовало погоде. ЧП не случилось, общественный порядок не нарушался», — прокомментировала председатель УИК №46 Галина Рогова.
На участке работали четверо общественных наблюдателей. Они также подчёркивают, что активность избирателей была высока. Пик активности пришёлся на 11:00 — 12:00, были даже небольшие очереди за бюллетенями.
«Избиратели не должны оставаться дома. Обязательно надо голосовать, тем более на выборах президента РФ. Ведь, голосуя, мы показываем, что заинтересованы в своём будущем, в будущем нашей страны. Скажу больше, принимая участие в голосовании на выборах президента РФ, мы выбираем курс, направление, по которому будет двигаться не только наша страна, но и весь мир», — считает общественный наблюдатель Татьяна Краскова.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Республике Алтай явка на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 18:00 составляла 59,37%. На выборах главы государства в 2012 году в регионе к этому часу проголосовали 59,58% избирателей.
Читайте также: Два Алтая завершили голосование по выборам президента