Горно-Алтайск, 18 марта, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай ровно в 20:00 по местному времени (16:00 мск) завершилось голосование на выборах президента РФ. В регионе работали 242 избирательных участка, на одном из них практически перед закрытием побывал корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Голосовать в Республике Алтай ходили семьями

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Избирательный участок №46, Республика Алтай, Майма

Вечером ажиотажа на избирательном участке №46, расположенном в крупном российском селе Майма, уже не наблюдалось.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Голосовать в Республике Алтай ходили семьями

Однако члены УИК утверждают, что днём картина была иная.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Члены УИК

«Избирателей было много, приходили голосовать целыми семьями. Настроение преобладало хорошее, соответствовало погоде. ЧП не случилось, общественный порядок не нарушался», — прокомментировала председатель УИК №46 Галина Рогова.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Родители брали с собой на выборы детей

На участке работали четверо общественных наблюдателей. Они также подчёркивают, что активность избирателей была высока. Пик активности пришёлся на 11:00 — 12:00, были даже небольшие очереди за бюллетенями.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Общественные наблюдатели

«Избиратели не должны оставаться дома. Обязательно надо голосовать, тем более на выборах президента РФ. Ведь, голосуя, мы показываем, что заинтересованы в своём будущем, в будущем нашей страны. Скажу больше, принимая участие в голосовании на выборах президента РФ, мы выбираем курс, направление, по которому будет двигаться не только наша страна, но и весь мир», — считает общественный наблюдатель Татьяна Краскова.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Общественный наблюдатель Татьяна Краскова

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Республике Алтай явка на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 18:00 составляла 59,37%. На выборах главы государства в 2012 году в регионе к этому часу проголосовали 59,58% избирателей.

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