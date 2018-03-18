Ярославль, 18 марта, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Не везде в Ярославской области выборы президента Российской Федерации сопровождаются голосованием по проектам благоустройства, конкурсами селфи, концертами и продажей кулинарной продукции по бросовым ценам. Корреспондент ИА REGNUM посетил один из небольших избирательных участков в посёлке Строитель Некрасовского района Ярославской области.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Выдача бюллетеня

На избирательном участке №563 зарегистрировано чуть более 440 избирателей. Несмотря на достаточно морозную ночь, а температура воздуха опускалась до — 30 градусов, жители посёлка начали голосовать с открытием избирательного участка в 08:00. Участок расположен в помещении поселковой библиотеки. Тесновато, но уютно — четыре стола, по две кабинки для голосования и урны. На входе избирателей встречает очаровательная девушка в форме полиции, категорически отказавшаяся фотографироваться, и большой стенд со справочной информацией.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Избирательный участок №563 в посёлке Строитель Ярославской области

Председатель участковой избирательной комиссии Ирина Павлова с корреспондентом ИА REGNUM была настороженна, но после проверки документов позволила осуществлять фотосъёмку и согласилась чуть-чуть пообщаться.

У нас не самый маленький участок в районе, есть и ёщё меньше, но почти все избиратели друг друга знают, и мы почти всех знаем в лицо. В этот раз достаточно много голосует тех, кто отдыхает у нас в санатории (санаторий «Малые соли» расположен по соседству — прим.ред.) и те, кто проживает в посёлке, а прописан в другом месте. Удобную вещь придумали, дав возможность голосовать по месту нахождения. Таких людей у нас около 60», — рассказала Ирина Павлова.

Наблюдая за тем, как жители посёлка идут на избирательный участок и голосуют, создаётся впечатление, что выборы для них прекрасный повод лишний раз встретиться и пообщаться.

Две женщины, обсуждая что-то перед зданием библиотеки, согласились рассказать о своих впечатлениях от выборов.

Мне 77, я уже много всяких выборов видела, — многозначительно заметила Эрна Алекскандровна, — как в этот раз всё организовано, мне нравиться — всё объясняют, подсказывают, помогают везде. Дебаты мне тоже в этот раз понравились. Но вот я ОТР смотрела, там слабенько как-то было».

Я 17 лет тут уже живу, а прописка у меня московская. Первый раз мне дали возможность спокойно проголосовать. Прошлый раз из-за временной прописки чуть до скандала не дошло», — рассказала Лариса Аксентьевна.

На вопрос о том, принуждали ли кого приходить на выборы, женщины рассказали, что были только приглашения на бумаге.

Говорят, что губернатор кому-то звонил, но мне не звонил. И Бог с ним, кабы сам звонил, а то запись, говорят. А загонять нас не надо, мы не бараны, чтобы нас загонять», — заявил житель посёлка Сергей Михайлович, добавив всё, что он думает о кандидате, за которого проголосовал, и его оппонентах. Велик и могуч русский язык!

Выборы президента для жителей посёлка Строитель — событие. Хотя, по словам председателя участковой избирательной комиссии, в этот раз активность заметно выше, «наверное, из-за погоды».