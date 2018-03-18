Оренбург, 18 марта, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области проходит масштабное голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Тысячи жителей 11 крупнейших городов Оренбуржья пришли на участки, чтобы отдать свой голос за проекты благоустройства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Наталья Хомутова Жители южной части Оренбурга активно участвуют в голосовании

В Оренбурге с утра работает 117 счётных участков для проведения рейтингового голосования по выбору наиболее значимой общественной территории, которая будет благоустроена в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Отбор общественных территорий путём рейтингового голосования проходит в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек — это города Оренбург, Орск, Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Медногорск, а также Абдулинский, Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на счётном участке, расположенном в школе № 35 областного центра, население активно откликнулось на призыв голосовать за представленные в бюллетене территории. Специалисты отметили, что несовершеннолетних граждан было крайне мало, в основном активность проявляли горожане старше 18 лет.

Наталья Хомутова Бюллетень для голосования в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Напомним, принять участие в выборе территории могут жители Оренбурга, достигшие 14 лет, при предъявлении паспорта.

«Самыми активными в первой половине дня оказались жители Ленинского района города Оренбурга. В среднем, на каждом участке там проголосовало порядка 800 человек. Большая активность в Северо-Восточном жилом районе. Также активны и жители зауральной части Оренбурга. Всего по данным на 14:30 в Оренбурге за выбор территории для благоустройства проголосовало более 46 тысяч горожан», — сказал начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренёв.

Отметим, в 2018 году решением правительства РФ и Минстроя России во всех муниципальных образованиях — участниках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» вводится процедура обязательного рейтингового голосования за выбор общественной территории для благоустройства. Территория — победитель голосования будет благоустроена уже в этом году. Остальные участники списка войдут в программу на последующие годы.

В предварительном отборе территорий в Оренбурге приняли участие более 13 тысяч горожан. В итоге из 22 пространств определились девять объектов — лидеров. Все эти территории Общественная комиссия утвердила в итоговый список для проведения рейтингового голосования. Дата голосования утверждена на 18 марта, в день выборов президента РФ, с целью максимального охвата населения города и получения наиболее объективного результата. В одном бюллетене можно проголосовать за три территории.