Липецк, 18 марта, 2018, 16:55 — ИА Регнум. В Липецкой области явка избирателей на выборах президента РФ к 15:00 составила 51,02%. Такие данные опубликовала ЦИК России.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Активнее всего голосуют жители Измалковского района — там на участках отметились 67,81% избирателей. Самая низкая явка — в областном центре. Там проголосовали меньше половины избирателей.

При этом интерес липчан к выборам в 2018 гораздо выше, чем был в 2012 году: тогда к 15:00 проголосовали лишь 38,92% избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области работают 911 избирательных участков и более 8,6 тыс. членов комиссий. В областном центре расположено 205 участков, половина из которых оснащена комплексами обработки избирательных бюллетеней.