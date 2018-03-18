Калуга, 18 марта, 2018, 17:09 — ИА Регнум. К 15:00 явка в Калужской области составила 52,93%, сообщает 18 марта информационный центр ЦИК. Для Москвы этот показатель равен 34,03%, а для Подмосковья — 38,81%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Таким образом, можно заключить, что явка в Калужской области сохраняет отрыв от уровня 2012 года, когда к 15:00 она составляла 46,16%. Отметим, что Москва и Подмосковье вернулись к показателям 2012 года.

На выборах президента 2012 года к 15:00 явка в столице и области достигала 34,15% и 38,99% соответственно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК, на 15:00 в Санкт-Петербурге явка составила 37,97%, в Ленинградской области — 43,86%, в Воронежской области — 43,07%, в Карелии — 40,64%, в Новгородской области — 42,75%, в Чеченской республике — 64,97%, в Дагестане — 53,06%, в Чувашской республике — 56,70%, в Татарии — 57,59%, в Крыму — 53,48%, в Башкирии — 51,36%, в Кабардино-Балкарской республике 71,95% и в Ямало-Ненецком АО — 69,93%.