Севастополь, 18 марта, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В Севастополе на выборах президента России проголосовало уже 55,8% избирателей. В частности, по словам глава горизбрикома Александра Петухов, по состоянию на 15:00 уже проголосовали более 187 тысяч избирателей.

Марина Каширская ИА REGNUM На избирательном участке — в ожидании избирателей

«Балаклавский район — 56%, Гагаринский — 54,2%, Ленинский — 57,5%, Нахимовский — 56%», — отметил Петухов, подчеркнув, что явка на нынешних выборах существенно превышает явку на выборах в Госдуму и губернатора города в 2016 году.

Напомним, по сравнению с выборами в Госдуму РФ и выборами губернаторов в прошлые годы специалисты фиксирует рост активности избирателей Крыма и Севастополя почти в полтора-два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы избиркома Крыма Михаила Малышева, на 15.00 в РК уже проголосовало более 800 тысяч избирателей или 54,76%, однако ещё нет информации от четырёх регионов, поэтому позже данные будут уточняться.