Вильнюс, 18 марта, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Выборы президента России в Литве совпали с гастролями российских звёзд театра и эстрады, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 марта. Первыми на избирательный участок номер 8187, расположенный в здании посольства России в Литве в Вильнюсе, прибыли актёры Вахтанговского театра. В Вильнюсе они дают спектакль Римаса Туминаса «Царь Эдип», в котором задействованы Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев и другие именитые актёры.

ИА REGNUM Филипп Киркоров на избирательном участке в Вильнюсе

«Если бы вы приехали в Россию, то увидели бы, что Россия живёт своей, мирной жизнью. Россия обустраивается, и хотелось бы, что бы это продолжалось. Мне хотелось бы, чтобы было спокойно. Я вообще — пацифист. И я хотел бы, чтобы был мир, чтобы мы подумали о планете Земля и не стремились к её разрушению», — после голосования рассказывал журналистам Евгений Князев.

Этот воскресный день стал рабочим и для литовских журналистов, которые, получив свободный доступ в участок для голосования, всё пытались получить нужный для литовской повестки комментарий. «Как же вы живёте в России», — с картинным сочувствием спрашивал десяток репортёров местных телеканалов.

«Я являюсь ректором театрального института имени Щукина. Я не могу судить за всю страну, о стране я могу судить по тому, что я вижу, когда езжу по ней. Со спектаклями, концертами. Я вижу, как страна преображается. Я вижу, как открываются предприятия. Делается много хорошего. Такую огромную страну сразу же не приведешь в порядок. И я — ректор театрального института. Здание, которое нам досталось, было в чудовищном состоянии. Оно разваливалось и уничтожалось. За государственный счёт мы привели его в порядок. И дальше мы продолжаем развиваться», — на один из таких вопросов ответил Евгений Князев.

Журналист осталась неудовлетворённой и отправилась искать других недовольных. Настоящую суматоху среди собравшихся вызвало прибытие на участок эстрадной звезды Филиппа Киркорова. Он даёт сразу пять концертов в Литве. Из них два — в Каунасе. В городе, где русскоязычной публики практически нет. Это самый литовский в этническом плане город. Однако билеты так быстро раскупили, что пришлось объявлять второй концерт.

«Нет никаких границ», — сказал Филипп Киркоров сразу после голосования. «За сильного президента, за сильную Россию! За настоящую Россию! В той, в которой я родился. 51 год назад», — опуская бюллетень в урну для голосования, сказал Киркоров огорчив литовских журналистов — пытаться «раскрутить на жалобы» было бессмысленно.

В целом, по словам представителей посольства РФ в Литве, явка избирателей на этих выборах выше, чем на предыдущих. Окончательные данные будут известны после голосования. Однако это подтверждалось людским скоплением на входе — охрана не успевала пропускать всех приходящих без очереди.